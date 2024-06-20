Макет головного вагона высокоскоростного поезда покажут на «Иннопроме»

Мишарин говорил РИА Новости ранее в июне, что презентация интерьера российского поезда для ВСМ, который будет строить «Синара» в кооперации с «Трансмашхолдингом», состоится летом 2024 года. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360 километров в час.