Макет головного вагона высокоскоростного поезда покажут на «Иннопроме»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Макет головного вагона российского высокоскоростного поезда впервые покажут в натуральную величину на выставке «Иннопром» в июле, сообщил вице-президент готовящейся к производству этих поездов группы «Синара» Александр Мишарин.
Мишарин говорил РИА Новости ранее в июне, что презентация интерьера российского поезда для ВСМ, который будет строить «Синара» в кооперации с «Трансмашхолдингом», состоится летом 2024 года. Высокоскоростные составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Планируется, что восьмивагонный состав будет вмещать до 460 пассажиров. Максимальная скорость поезда составит 400 километров в час, в эксплуатации — 360 километров в час.
«В этом году … на уличной выставке … мы покажем в натуральном размере макет “головной вагон высокоскоростного поезда”, со скоростью 400 километров в час который должен двигаться», — сообщил Мишарин в эфире телеканала «РБК ТВ» на вопрос, что покажет компания на выставке «Иннопром», которая пройдет
Он напомнил, что решение о строительстве этого поезда на «Уральских локомотивах» (подконтролен «Синаре») было озвучено в ходе совещания у президента России Владимира Путина.
Мишарин напомнил, что идет проектирование поезда вместе с РЖД. «Работает активно группа по интерьерам, по утверждению эскизного проекта, там разные форматы. Все это можно будет воочию увидеть», — добавил вице-президент «Синары».
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но планируется создание всего пяти таких трасс.
Планируемый интерьер состава был показан в макете на стенде Москвы в рамках ПМЭФ-2024 в июне. Представитель СТМ сообщал РИА Новости, что интерьер сделан на основе 3D-модели будущего поезда. В РЖД говорили, что окончательно утвержден только экстерьер, интерьер — еще обсуждается на рабочей группе.
Первые элементы российских высокоскоростных поездов начнут создавать уже в этом году, говорил РИА Новости Мишарин. РЖД в апреле 2024 года подписали с «Синарой» договор на изготовление первых двух поездов для ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Готовые к эксплуатации составы должны быть поставлены до конца марта 2028 года.