В Башкирии приняли новую программу расселения аварийного жилья

«Объем финансирования превысил 1,7 млрд рублей. Было расселено 213 многоквартирных домов, или свыше 60 тысяч кв. м аварийного жилья», — подчеркнул премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
По словам и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова, участниками новой программы станут 38 муниципалитетов. В ее рамках будет расселено 565 многоквартирных домов общей площадью 227 тысяч кв. м. В благоустроенные квартиры переедут 14,7 тысяч человек.
Программу вместе с заявкой направят в Фонд развития территорий для получения субсидии на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.
«Программа будет реализована в 6 этапов. На первом из них в 2024 году на расселение будет направлено 134,2 млн рублей. До конца года правительство страны выработает условия предоставления финансирования последующих этапов расселения, и корректировки будут вноситься в адресную программу», — отметил Артем Ковшов.