В Башкирии приняли новую программу расселения аварийного жилья

«Программа будет реализована в 6 этапов. На первом из них в 2024 году на расселение будет направлено 134,2 млн рублей. До конца года правительство страны выработает условия предоставления финансирования последующих этапов расселения, и корректировки будут вноситься в адресную программу», — отметил Артем Ковшов.