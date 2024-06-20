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В Башкирии приняли новую программу расселения аварийного жилья

В Башкирии утверждена новая Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Она рассчитана на 2024−2030 годы и будет реализована в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, республика выполнила досрочно.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

«Объем финансирования превысил 1,7 млрд рублей. Было расселено 213 многоквартирных домов, или свыше 60 тысяч кв. м аварийного жилья», — подчеркнул премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

По словам и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова, участниками новой программы станут 38 муниципалитетов. В ее рамках будет расселено 565 многоквартирных домов общей площадью 227 тысяч кв. м. В благоустроенные квартиры переедут 14,7 тысяч человек.

Программу вместе с заявкой направят в Фонд развития территорий для получения субсидии на переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

«Программа будет реализована в 6 этапов. На первом из них в 2024 году на расселение будет направлено 134,2 млн рублей. До конца года правительство страны выработает условия предоставления финансирования последующих этапов расселения, и корректировки будут вноситься в адресную программу», — отметил Артем Ковшов.

недвижимость