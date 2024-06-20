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Число авиарейсов из Самары в Сочи увеличится с 22 июня

Самолеты будут летать из Самары в Сочи 27 раз в неделю.

Количество рейсов из Самары в Сочи увеличат с 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Курумоч.

Еще одна компания начнет осуществлять прямые авиаперелеты по данному маршруту. Так, число рейсов из Самары на курорт Краснодарского края увеличится до 27 в неделю.

Новые рейсы запланированы по вторникам, четвергам и субботам. Вылеты из Самары запланированы на 04:05, обратный рейс отправится из Сочи в 21:15. Время в пути составит три часа 20 минут.

К слову, прямые авиаперелеты на данном направлении будут осуществлять следующие компании: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Smartavia», «Nordwind» и «Победа».

Ранее стало известно, что российский лоукостер увеличит число полетов из Перми в Сочи до десяти раз в неделю.