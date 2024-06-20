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Мэр Новосибирска: капитальный ремонт ждет 420 многоквартирных домов

В настоящее время ремонтные работы ведутся на 241 объекте.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале сообщил о масштабной программе капитального ремонта многоквартирных домов в городе.

По его словам, в настоящее время ремонтные работы ведутся на 241 объекте, и уже 114 из них успешно завершены. Основные работы, как отметил мэр, сосредоточены на ремонте крыш, фасадов, подвалов, систем отопления и электроснабжения.

Кудрявцев подчеркнул, что при проведении капитального ремонта особое внимание уделяется сохранению исторического облика зданий, придавая ремонту комплексный и бережный характер.

Для обеспечения долгосрочной устойчивости жилых комплексов, работы проводятся систематически и по четкому плану. В общей сложности, по программе капремонта планируется отремонтировать 420 многоквартирных домов в Новосибирске.

ЖКХ