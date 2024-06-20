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В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. В Крыму обсудили возможность перехода на индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с министром ЖКХ РК Максимом Новиком и врио гендиректора «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрием Прилипко.

Источник: РИА "Новости"

«Обсудили вопрос перехода на индивидуальное отопление в тех МКД, где большинство жильцов ранее отключились от центрального теплоснабжения. Каждую такую ситуацию нужно прорабатывать индивидуально в ручном режиме», — написал он в официальном Telegram-канале.

Кроме того, глава республики сообщил, что начата работа по изоляции наружных теплосетей.

«На эти задачи выделено 30 млн рублей, что позволит снизить уровень теплопотерь и ежегодно экономить порядка 16 млн рублей», — уточнил Сергей Аксенов.

Глава РК дал поручение привести в порядок внешний вид всех наружных сетей, в первую очередь во дворах многоквартирных домов.

ЖКХ