В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

«Обсудили вопрос перехода на индивидуальное отопление в тех МКД, где большинство жильцов ранее отключились от центрального теплоснабжения. Каждую такую ситуацию нужно прорабатывать индивидуально в ручном режиме», — написал он в официальном Telegram-канале.
Кроме того, глава республики сообщил, что начата работа по изоляции наружных теплосетей.
«На эти задачи выделено 30 млн рублей, что позволит снизить уровень теплопотерь и ежегодно экономить порядка 16 млн рублей», — уточнил Сергей Аксенов.
Глава РК дал поручение привести в порядок внешний вид всех наружных сетей, в первую очередь во дворах многоквартирных домов.