В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

«Обсудили вопрос перехода на индивидуальное отопление в тех МКД, где большинство жильцов ранее отключились от центрального теплоснабжения. Каждую такую ситуацию нужно прорабатывать индивидуально в ручном режиме», — написал он в официальном Telegram-канале.