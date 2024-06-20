Депутаты ЗСК согласовали изменения в бюджет Кубани на 2024 год

Председатель ЗСК, комментируя вопрос, отметил, что кроме увеличения казны на текущий год, увеличиваются также объемы планируемых поступлений и на два последующих года. Уточненный прогноз свидетельствует, что только в текущем году налог на прибыль организаций должен увеличиться почти на 15 млрд рублей. Объёмы НДФЛ — на 5 млрд. На треть миллиарда должны возрасти поступления от налога на профессиональный доход. Также в бюджете учтено и увеличение объёмов поступлений из федерального центра.