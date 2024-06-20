Депутаты ЗСК согласовали изменения в бюджет Кубани на 2024 год

Открыл повестку дня 40-й сессии ЗСК блок финансовых вопросов, первым из которых стал законопроект о внесении изменений в бюджет края на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, представленный министром финансов Александром Кнышовым.
По его словам, документом предлагается увеличить расходы бюджета края на текущий год более чем на 26,7 млрд рублей. Источниками финансового обеспечения дополнительных расходов стало увеличение доходов бюджета края на этот год на 26 млрд рублей, в том числе за счет роста поступлений налога на прибыль организаций, на профессиональный доход, НДФЛ, акцизов.
Дополнительные средства планируется направить в том числе на реализацию краевых государственных программ социального блока.
Свою позицию обозначил глава региона.
«Сейчас время вызовов. И особенно ценно, что в это время регион добивается результатов. Сегодня мы увеличиваем расходы краевого бюджета за счет роста собственных доходов. Принципиально важно — край зарабатывает. И эти средства мы осваиваем на новые цели и задачи — на жизнь. Только на этот год расходы краевого бюджета превысят 564 млрд рублей», — сказал Вениамин Кондратьев.
Глава региона также отметил действенность созданных в регионе при содействии депутатского корпуса беспрецедентных мер поддержки инвесторов.
Председатель ЗСК, комментируя вопрос, отметил, что кроме увеличения казны на текущий год, увеличиваются также объемы планируемых поступлений и на два последующих года. Уточненный прогноз свидетельствует, что только в текущем году налог на прибыль организаций должен увеличиться почти на 15 млрд рублей. Объёмы НДФЛ — на 5 млрд. На треть миллиарда должны возрасти поступления от налога на профессиональный доход. Также в бюджете учтено и увеличение объёмов поступлений из федерального центра.
«В основе вносимых в бюджет изменений — стабильное состояние кубанской экономики. Многие производимые у нас товары показывают высокую востребованность на российском и мировом рынках. Активно во всех сферах производства товаров и услуг работает малый бизнес. Кубань — это край талантливых и трудолюбивых людей. У нас есть все условия для дальнейшего устойчивого развития, и принимаемые поправки в краевой бюджет — наглядное тому подтверждение», — уточнил Юрий Бурлачко.
Механизм госпрограмм руководитель парламента назвал основой стратегического планирования органов государственной власти края. Благодаря которому имеется возможность выстраивать ориентированную на длительную перспективу систему поддержки отдельных отраслей.
При этом в центре внимания традиционно остается социальная сфера. По 2 млрд дополнительно в рамках госпрограмм получат кубанское здравоохранение и образование. Без малого по миллиарду дополнительно добавят на мероприятия госпрограмм «Развитие культуры» и «Развитие физической культуры и спорта». По программе «Развитие общественной инфраструктуры» дополнительно 2 млрд будут направлены на цели модернизации первичного звена в здравоохранении и 2,4 млрд — на создание новых мест в школах.
«Не забыт и реальный сектор экономики. Дополнительное финансирование получат сфера ЖКХ, санаторно-курортный комплекс, промышленность, транспорт и строительство. Начнется реализация инфраструктурных проектов, значительные средства выделяются на решение важной для края проблемы — строительство и реконструкцию объектов водоотведения», — подытожил Юрий Бурлачко.