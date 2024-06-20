Новые светофоры, ремонт ям: на Кубани развивают дорожную инфраструктуру

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Андрей Косьянов принял участие в совещании по вопросу реализации программ дорожной деятельности субъектов РФ под председательством начальника Управления регионального развития и реализации нацпроектов Радика Фаразутдинова.
— В процессе совещания обсудили ряд важных вопросов: освоение бюджета субъектами РФ за 2 квартал текущего года, риски реализации нацпроекта «БКД», результаты проверки субъектами РФ гарантийных обязательств по госконтрактам за 2020−2023 годы, проведение субъектами инструментальной диагностики региональной сети дорог и мониторинг заполнения информации об автодорогах местного значения в системе контроля дорожных фондов (СКДФ), — уточнили в пресс-службе минтранса Краснодарского края.
Финансирование на реализацию профильного нацпроекта в этом году превысит 16,7 млрд рублей. Из них 9,6 млрд рублей — средства из консолидированного бюджет региона, 7,1 млрд рублей — из федерального бюджета.