Вашингтон
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые светофоры, ремонт ям: на Кубани развивают дорожную инфраструктуру

С начала года специалисты отремонтировали уже 1,6 млн «квадратов» дорог. Всего в 2024 году планируется заменить 2,2 млн квадратных метров асфальта. Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Источник: РИА "Новости"

Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Андрей Косьянов принял участие в совещании по вопросу реализации программ дорожной деятельности субъектов РФ под председательством начальника Управления регионального развития и реализации нацпроектов Радика Фаразутдинова.

— В процессе совещания обсудили ряд важных вопросов: освоение бюджета субъектами РФ за 2 квартал текущего года, риски реализации нацпроекта «БКД», результаты проверки субъектами РФ гарантийных обязательств по госконтрактам за 2020−2023 годы, проведение субъектами инструментальной диагностики региональной сети дорог и мониторинг заполнения информации об автодорогах местного значения в системе контроля дорожных фондов (СКДФ), — уточнили в пресс-службе минтранса Краснодарского края.

Финансирование на реализацию профильного нацпроекта в этом году превысит 16,7 млрд рублей. Из них 9,6 млрд рублей — средства из консолидированного бюджет региона, 7,1 млрд рублей — из федерального бюджета.