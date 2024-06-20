Новые светофоры, ремонт ям: на Кубани развивают дорожную инфраструктуру

— В процессе совещания обсудили ряд важных вопросов: освоение бюджета субъектами РФ за 2 квартал текущего года, риски реализации нацпроекта «БКД», результаты проверки субъектами РФ гарантийных обязательств по госконтрактам за 2020−2023 годы, проведение субъектами инструментальной диагностики региональной сети дорог и мониторинг заполнения информации об автодорогах местного значения в системе контроля дорожных фондов (СКДФ), — уточнили в пресс-службе минтранса Краснодарского края.