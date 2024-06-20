«Подвеску меняю каждые полгода»: депутат горсовета пожаловалась на плохие дороги в Калининграде

«Дороги у нас в очень плохом состоянии. Если мы говорим про гарантийную часть, то на ямочный ремонт даётся два года, а мы делаем каждые полгода. Я считаю, что за дороги нужно взяться… Депутаты седьмого созыва должны запомниться не отвратительными дорогами, а хоть что-то мы должны сделать полезное для города. Я сама езжу по городу и подвеску меняю каждые полгода», — сказала Гладилина.