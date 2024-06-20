«Подвеску меняю каждые полгода»: депутат горсовета пожаловалась на плохие дороги в Калининграде

Депутат горсовета Елена Гладилина раскритиковала калининградские дороги и качество их ремонта. Каждые полгода автомобиль приходится чинить, посетовала она на профильной комиссии горсовета в четверг, 20 июня.
«Дороги у нас в очень плохом состоянии. Если мы говорим про гарантийную часть, то на ямочный ремонт даётся два года, а мы делаем каждые полгода. Я считаю, что за дороги нужно взяться… Депутаты седьмого созыва должны запомниться не отвратительными дорогами, а хоть что-то мы должны сделать полезное для города. Я сама езжу по городу и подвеску меняю каждые полгода», — сказала Гладилина.
По словам депутата, третья часть бюджета Калининграда тратится на дороги. На той же комиссии председатель комитета по финансам мэрии Алексей Данилов сообщил, что администрация города планирует увеличить средства на содержание дорог, в том числе на проведение ямочного ремонта.
Ранее министр культуры и туризма Андрей Ермак поставил нашим дорогам твёрдую пятёрку. Речь, правда, шла про областные магистрали.