Первая платная дорога в Самарской области: сколько будет стоить проезд по трассе «Обход Тольятти»

В Самарской области уже этим летом планируют открыть новый транспортный объект — трассу «Обход Тольятти» с мостом через Волгу. Ориентировочная дата — 28 июня 2024 года. Проезд там будет платным, но не сразу. Жителям губернии дадут месяц, чтобы оценить удобство и комфорт новой дороги. На этот период поездка будет бесплатной. Рассказываем, сколько будет стоить проезд по трассе «Обход Тольятти», где и как можно будет его оплатить.
Сколько будет стоить проезд по трассе «Обход Тольятти» в 2024 году
Стоимость проезда по трассе «Обход Тольятти» будет зависеть от категории автомобиля и конкретного участка. Всего их три. Первый идет от нулевого до 60 км (от съезда на обход Тольятти с М-5 «Урал» у села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на Южное шоссе в районе ОЭЗ «Тольятти»). Второй расположен от 60 до 99 км (от съезда на обход Тольятти с Южного шоссе в районе ОЭЗ «Тольятти» до съезда с обхода Тольятти на М-5 у села Зеленовка). Третий — от нулевого до 99 км (от съезда на обход Тольятти с автодороги М-5 «Урал» в 1 км от села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на М-5 у села Зеленовка).
Проезд по трассе будет разрешен нескольким категориям транспорта. Для легковых автомобилей, в том числе с прицепом до 2 м высотой, и мотоциклам с коляской и без нее стоимость проезда по участку № 1 составит 180 рублей, по участку № 2 — 120 рублей, по участку № 3 — 270 рублей.
Водители легковых автомобилей с прицепами высотой не более 2,6 м, микроавтобусов и небольших грузовиков будут платить за поездку по первому участку 350 рублей, по второму — 240 рублей, по третьему — 550 рублей.
Стоимость проезда для средних грузовиков и автобусов будет следующей: по участку № 1 — 710 рублей, по № 2 — 480 рублей, по № 3 — 1110 рублей. Большегрузы, грузовики с прицепами и междугородные автобусы заплатят 1060 рублей за первый участок, 720 рублей за второй и 1660 рублей за третий.
Где и как оплатить проезд по трассе «Обход Тольятти» в 2024 году
Платить за поездку по новой трассе можно будет на специальных пунктах взимания платы (ПВП). Они будут расположены на въезде и выезде. Водителям предоставят три возможности оплаты: банковской картой, наличными и транспондером. Для каждого вида будет выделена своя полоса — найти ее можно будет по знакам.
На одном ПВП будет семь полос (три на въезд на обход Тольятти и четыре на выезд), на двух других ПВП будет по девять полос (четыре на въезд, пять на выезд). Одну из полос на каждом пункте отведут для оплаты транспондером.
Отметим, специальные цены для льготных категорий граждан пока не предусмотрены, но в перспективе такая возможность рассматривается.
Кто сможет бесплатно ездить по трассе «Обход Тольятти»
Некоторые транспортные средства смогут ездить по трассе «Обход Тольятти» бесплатно. Согласно федеральному закону № 257-ФЗ такое право есть у следующих категорий: транспорт общего пользования, за исключением такси: машины полиции, пожарных, скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автоинспекции; автомобили почтовой связи; школьные автобусы и автобусы, осуществляющие организованную перевозку детей.