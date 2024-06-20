Первая платная дорога в Самарской области: сколько будет стоить проезд по трассе «Обход Тольятти»

Стоимость проезда по трассе «Обход Тольятти» будет зависеть от категории автомобиля и конкретного участка. Всего их три. Первый идет от нулевого до 60 км (от съезда на обход Тольятти с М-5 «Урал» у села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на Южное шоссе в районе ОЭЗ «Тольятти»). Второй расположен от 60 до 99 км (от съезда на обход Тольятти с Южного шоссе в районе ОЭЗ «Тольятти» до съезда с обхода Тольятти на М-5 у села Зеленовка). Третий — от нулевого до 99 км (от съезда на обход Тольятти с автодороги М-5 «Урал» в 1 км от села Троицкое до съезда с обхода Тольятти на М-5 у села Зеленовка).