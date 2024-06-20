В Ростове автовокзал «Центральный» запустят в техническом режиме 27 июня

По информации пресс-службы, 27 июня в эксплуатацию будут сданы две секции из пяти: транзитная зона и свободного доступа автовокзала, на внешней территории — перроны прибытия, отправления, а также зона отстоя транспорта. Будут открыты билетные кассы, зоны ожидания, досмотровая группа, информационные стойки.