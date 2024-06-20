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Лучшие инженеры Узбекистана смогут проходить стажировку за рубежом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане начнут проводить республиканские конкурсы в области машиностроения — «Лучшая идея», «Лучший проект» и «Лучшее изобретение». Лучшие участники пройдут стажировку за рубежом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом было объявлено на сегодняшнем видеоселекторном совещании по вопросам обучения инженерных кадров и улучшению деятельности вузов.

В конкурсах смогут принимать участие преподаватели, студенты и практикующие инженеры. За первое место будет вручаться электромобиль.

Также десять лучших участников, авторов идей, проектов и изобретений получат возможность пройти стажировку за рубежом в таких странах, как Германия, Япония, Китай, Россия, Италия, Турция, Южная Корея и Сингапур.

На реализацию этих мероприятий ежегодно будет выделяться 15 миллиардов сумов.

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