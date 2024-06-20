Лучшие инженеры Узбекистана смогут проходить стажировку за рубежом

Об этом было объявлено на сегодняшнем видеоселекторном совещании по вопросам обучения инженерных кадров и улучшению деятельности вузов.
В конкурсах смогут принимать участие преподаватели, студенты и практикующие инженеры. За первое место будет вручаться электромобиль.
Также десять лучших участников, авторов идей, проектов и изобретений получат возможность пройти стажировку за рубежом в таких странах, как Германия, Япония, Китай, Россия, Италия, Турция, Южная Корея и Сингапур.
На реализацию этих мероприятий ежегодно будет выделяться 15 миллиардов сумов.