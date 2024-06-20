В Башкирии за неделю взлетели цены на картофель, огурцы и яблоки

В Башкирии за неделю подорожали картофель, огурцы и яблоки. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 10 по 17 июня килограмм картофеля подорожал на 5,88%. На этой неделе его средняя цена составила 35,34 рубля. Также жителям республики на 4,31% больше придется отдать за огурцы (средняя цена — 74,34 рубля) и на 3,75% за яблоки (132,48 рубля).
Однако на этой неделе на 4,22% подешевели помидоры (средняя цена — 154,55 рубля), на 3,48% — столовая свекла (65,82 рубля), на 2,16% -мясные консервы для детского питания (1035,57 рубля).