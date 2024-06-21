Граждане КНДР могут потеснить других иностранных специалистов в Приморье

Эксперты отмечают, что семилетняя отмена северокорейских рабочих на территории России привела к дефициту на рынках труда в строительной и рыбообрабатывающей отраслях Дальнего Востока, в частности Приморского края. После переговоров в Пхеньяне между Путиным и Ким Чен Ыном стало известно, что Москва и Пхеньян намерены противостоять санкционному давлению и начать пересмотр режима санкций Совета Безопасности ООН против КНДР. По словам ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии наук Константина Асмолова, есть вероятность, что трудовые мигранты из Северной Кореи скоро могут вернуться в Приморский край.