«Сегодня мы вместе боремся с гегемонизмом и неоколониальными практиками США и их сателлитов, в противостоянии попыткам навязать чужие нам модели развития и ценности. В России и Корее есть схожая пословица, она звучит так: близкий сосед лучше дальнего родственника. Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», — цитирует пресс-служба президента России слова Владимира Путина на торжественном приеме в Северной Корее.
Ранее на Дальнем Востоке насчитывалось около 14 тысяч трудовых мигрантов из Северной Кореи, которые чаще всего работали в сфере строительства. Однако с 2017 года эта практика была заморожена в связи с выполнением Россией резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против КНДР.
Эксперты отмечают, что семилетняя отмена северокорейских рабочих на территории России привела к дефициту на рынках труда в строительной и рыбообрабатывающей отраслях Дальнего Востока, в частности Приморского края. После переговоров в Пхеньяне между Путиным и Ким Чен Ыном стало известно, что Москва и Пхеньян намерены противостоять санкционному давлению и начать пересмотр режима санкций Совета Безопасности ООН против КНДР. По словам ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии Российской Академии наук Константина Асмолова, есть вероятность, что трудовые мигранты из Северной Кореи скоро могут вернуться в Приморский край.
«Может быть, действительно будут найдены какие-то схемы. <…> Открытое использование северокорейских рабочих в России будет означать, что Россия отринула свои обязательства по международным санкциям. Мы не будем говорить, хорошо это или плохо. Но это станет довольно важным знаком изменения существовавшего ранее миропорядка и продолжения пресловутой глобальной турбулентности», — передает «Царьград» мнение эксперта.
«Силы Запада, обвиняя Россию в нарушении санкционного режима, постоянно рассказывают о том, что северокорейские рабочие уже здесь и что-то делают. Но пока это плохо подтверждается доказательствами», — подытожил ученый.
Отмечается, что северокорейцы, отправляющиеся на работу в Россию, проходят строгую предварительную подготовку, включая знание русского языка и культуры, что подчеркивает их приверженность соблюдению правил и законов страны, которая их принимает.
Ранее директор hh.ru на Дальнем Востоке Ксения Аверина рассказала журналисту «ФедералПресс» о реальном положении дел с рабочими из КНДР в ДФО. По ее словам, высокий спрос на сотрудников из Северной Кореи обусловлен тем, что они готовы трудиться без перерывов на условиях, которые россияне часто не готовы принимать.