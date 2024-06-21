Масштабная ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 28 июня

В Нижнем Новгороде 28 июня пройдет масштабная ярмарка вакансий: в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» жителям региона предложат больше 10 тысяч вакансий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Ярмарка ваканчий пройдет для всех желающих сразу на трех площадках: на площади Маркина, в кадровом центре «Работа России» на улице Рождественской, 24А, а также в молодежном центре карьеры «КУПНО. Старт» на улице Рождественской, 17. Площадки будут работать с 10 до 16 часов.
Молодежи предложат зону с VR-очками, где можно будет окунуться в мир разных профессий. А нижегородский кадровый центр «Работа России» при необходимости поможет людям с ориентацией в профессиональной сфере, с составлением резюме и с профессиональным обучением.
«У многих отраслей сложилась повышенная потребность в кадрах, у людей есть возможность реализовать свой потенциал, получить востребованные навыки, — говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Формат ярмарки трудоустройства позволяет объединить усилия органов власти, работодателей, организаций образования. Здесь будут представлены и самые последние технологии, помогающие в развитии карьеры».
Региональный этап ярмарки вакансий прошел в апреле. На нем побывали больше 7000 человек, свыше 800 из них получили работу.
Напомним, на повышение зарплат медиков, педагогов и соцработников в Нижегородской области планируют дополнительно выделить 5,8 млрд рублей.