Масштабная ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 28 июня

Ярмарка ваканчий пройдет для всех желающих сразу на трех площадках: на площади Маркина, в кадровом центре «Работа России» на улице Рождественской, 24А, а также в молодежном центре карьеры «КУПНО. Старт» на улице Рождественской, 17. Площадки будут работать с 10 до 16 часов.