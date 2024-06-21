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Бывший топ-менеджер краевой корпорации вернулся в автобизнес

Бывший заместитель директора АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) Алексей Кубышкин стал коммерческим директором дилера «Альфа» в Уфе.

Источник: Reuters

Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в автокомпании «Verra».

В марте пермская компания Verra приобрела крупного уфимского дилера — «Альфа-Сервис».

Господин Кубышкин родился в Перми. Окончил строительный факультет ПНИПУ по специальности инженер-технолог/строитель. Более трех лет занимал должность управляющего директора автомобильного холдинга Verra в Перми, шесть лет руководил пермскими дилерскими центрами Scoda и Mitsubishi в ГК «Уралавтоимпорт». В автохолдинге Алексей Кубышкин работал с 2012 по 2022 год. В КРПК господин Кубышкин работал с марта 2023 года.