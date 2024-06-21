В Омске запретили круглосуточную продажу алкоголя в барах в многоэтажках

Вчера, 20 июня, депутаты Омского законодательного собрания приняли закон, запрещающий круглосуточную продажу алкоголя в барах и буфетах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Теперь такие заведения смогут продавать алкогольные напитки только с 10:00 до 22:00.
Закон вступит в силу в марте 2025 года и будет действовать в Омске, Исилькуле, Калачинске, Называевске, Таре и Тюкалинске. Ограничения приняты на шесть лет, до 1 марта 2031 года.
Министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко пояснила, что жители региона регулярно обращаются в администрацию Омска, полицию и другие органы с жалобами. Как только законодатели предоставили право принимать такие меры на региональном уровне, губернатор Виталий Хоценко поручил министерству подготовить законодательную инициативу.
Закон направлен на соблюдение интересов жителей области и бизнеса, честно ведущего деятельность. В региональном минэкономике добавили, что новое требование не коснётся ресторанов, которым на федеральном уровне разрешена продажа алкоголя на протяжении всего времени работы. Также в прежнем режиме смогут работать кафе, соответствующие ГОСТу и имеющие площадь зала не менее 50 квадратных метров.