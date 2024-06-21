В Омске запретили круглосуточную продажу алкоголя в барах в многоэтажках

Закон направлен на соблюдение интересов жителей области и бизнеса, честно ведущего деятельность. В региональном минэкономике добавили, что новое требование не коснётся ресторанов, которым на федеральном уровне разрешена продажа алкоголя на протяжении всего времени работы. Также в прежнем режиме смогут работать кафе, соответствующие ГОСТу и имеющие площадь зала не менее 50 квадратных метров.