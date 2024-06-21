Проект капремонта моста 60-летия ВЛКСМ у омского Телецентра прошел госэкспертизу

Ранее сообщалось, что на время ремонта движение по мосту имени 60-летия ВЛКСМ закрывать полностью не планируется. Однако троллейбусные маршруты, проходящие через мост, временно работать не будут. Троллейбус № 67 заменят на автобус. А троллейбусы № 7 и № 16 скорее всего полностью прекратят работу на полгода. С открытием Ленинградского моста они должны были вернуться к прежним схемам движения, но из-за реконструкции бульвара Архитекторов это не произойдет до конца года.