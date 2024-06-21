Проект капремонта моста 60-летия ВЛКСМ у омского Телецентра прошел госэкспертизу

Проект капитального ремонта мост имени 60-летия ВЛКСМ получил положительное заключение государственной экспертизы. Мост через Иртыш отремонтируют за 3,1 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.
Власти планируют до конца июня пройти отбор на финансирование по нацпроекту, а к середине июля начать поиски подрядчика. Если все пройдет успешно, в августе будет заключен муниципальный контракт на проведение капремонта.
Ранее сообщалось, что на время ремонта движение по мосту имени 60-летия ВЛКСМ закрывать полностью не планируется. Однако троллейбусные маршруты, проходящие через мост, временно работать не будут. Троллейбус № 67 заменят на автобус. А троллейбусы № 7 и № 16 скорее всего полностью прекратят работу на полгода. С открытием Ленинградского моста они должны были вернуться к прежним схемам движения, но из-за реконструкции бульвара Архитекторов это не произойдет до конца года.
В День России в Омске состоялось открытие отремонтированного Ленинградского моста. Его капитальный ремонт занял 1,5 года и обошелся в 2 млрд рублей.