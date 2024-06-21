Ставка выросла на 13%: в Омске подорожала аренда двухкомнатных квартир

В июне этого года однокомнатную квартиру в Омске можно арендовать в среднем за 22 тысячи рублей в месяц. С начала 2024 года ставка увеличилась на 9%.
Однако больше всего подорожала аренда «двушек». За полгода ставка выросла на 13%. В настоящее время аренда омской двухкомнатной квартиры обойдётся в среднем в 30,6 тысяч рублей. Отметим, что за год стоимость аренды «однушек» увеличилась на 33%, а «двушек» — на 35%.
«В 1 полугодии 2024 года после непродолжительного периода стагнации в большинстве крупнейших городов РФ возобновился рост ставок аренды. Сейчас они находятся на исторических максимумах. Как и в прошлом году активность на рынке начала увеличиваться не с середины лета, а уже весной за счёт некомфортных ипотечных условий на вторичном рынке и в сегменте новостроек», — рассказала эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.
По словам аналитиков, аренда квартир в Омске дорожает быстрее, чем в среднем по России. Потенциал роста ставок сохраняется из-за высокого спроса и снижения объёма предложения.