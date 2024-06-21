Ставка выросла на 13%: в Омске подорожала аренда двухкомнатных квартир

«В 1 полугодии 2024 года после непродолжительного периода стагнации в большинстве крупнейших городов РФ возобновился рост ставок аренды. Сейчас они находятся на исторических максимумах. Как и в прошлом году активность на рынке начала увеличиваться не с середины лета, а уже весной за счёт некомфортных ипотечных условий на вторичном рынке и в сегменте новостроек», — рассказала эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.