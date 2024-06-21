«Культура не умирает». Почему в Новосибирске закрывают легендарный магазин «КапиталЪ»?

Вторая причина — те, кто ищет в книгах в первую очередь не «то, что можно поставить на полку», а именно содержание, сегодня все чаще выбирают электронные библиотеки. И многие компании, строящие вокруг себя потребительские экосистемы, в последние пару-тройку лет стремятся добавить в этот набор и библиотеку. Можно вспомнить «Литрес» и MyBook, которые принадлежат тому же «Эксмо», «Строки» от МТС, «Букмейт» от Яндекса и другие. Пока что продажи цифровых книг и подписок не приносят такой выручки, как бумажные (за весь 2023 год они собрали 12,6 млрд рублей), но динамика роста более впечатляющая — спад 2022 года электронные и аудиокниги уже преодолели и выросли за год почти на 20%. Такие цифры приводит «Эксмо».