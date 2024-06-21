Ежемесячные выплаты молодым учителям увеличили до 10 тысяч

Право на выплаты имеют молодые, в возрасте не старше 35 лет, педагогические работники, трудоустроенные в государственных образовательных учреждениях и государственных учреждениях — центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области, и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.