Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловскую область приехало 20 тонн зараженных нектаринов

Зараженные фрукты прибыли на Средний Урал.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область приехало 20 тонн нектаринов. Крупная партия фруктов прибыла из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Эксперты проверили партию фруктов на наличие паразитов. Выяснилось, что в нектаринах был найден вредитель — живые личинки восточной плодожорки (Grapholita molesta).

— Управление выдало обществу предостережение, направленное на предотвращение выпуска в оборот зараженных фруктов. Собственник принял решение о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания зараженной карантинным вредителем продукции, — отметили в региональном ведомстве.

На данный момент решается вопрос о выпуске продукции на прилавки магазинов. Это выяснят эксперты после дополнительных лабораторных исследований. Сейчас фрукты находятся под контролем ведомства.