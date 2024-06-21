В Свердловскую область приехало 20 тонн зараженных нектаринов

В Свердловскую область приехало 20 тонн нектаринов. Крупная партия фруктов прибыла из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Эксперты проверили партию фруктов на наличие паразитов. Выяснилось, что в нектаринах был найден вредитель — живые личинки восточной плодожорки (Grapholita molesta).
— Управление выдало обществу предостережение, направленное на предотвращение выпуска в оборот зараженных фруктов. Собственник принял решение о проведении карантинного фитосанитарного обеззараживания зараженной карантинным вредителем продукции, — отметили в региональном ведомстве.
На данный момент решается вопрос о выпуске продукции на прилавки магазинов. Это выяснят эксперты после дополнительных лабораторных исследований. Сейчас фрукты находятся под контролем ведомства.