Турникеты с оплатой по биометрии введут в нижегородском метро в 2024 году

Систему оплаты проезда по биометрии в метрополитене Нижнего Новгорода введут до конца 2024 года. Об этом сообщается в группе «МетроНН» во Вконтакте.
В вестибюлях станций метро будут работать турникеты, которые запрограммируют на соответствующий вид оплаты. На каждой станции будет по одному биометрическому терминалу.
Напомним, что в начале января 2024 года стало известно, что в нижегородской подземке введут систему оплаты проезда с использованием биометрических данных пассажиров. По этому вопросу минтранс сразу начал рассматривать коммерческие предложения, параллельно стартовали поиски необходимого программного обеспечения для внедрения подобной системы.
Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, необходимо быть зарегистрированным в Единой биометрической системе на портале «Госуслуги», разрешить использование таких данных и привязать банковскую карту для оплаты проезда. А уже в самом метро пройти через турникет, который будет оборудован биометрическим терминалом.