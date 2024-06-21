Турникеты с оплатой по биометрии введут в нижегородском метро в 2024 году

Чтобы воспользоваться таким способом оплаты, необходимо быть зарегистрированным в Единой биометрической системе на портале «Госуслуги», разрешить использование таких данных и привязать банковскую карту для оплаты проезда. А уже в самом метро пройти через турникет, который будет оборудован биометрическим терминалом.