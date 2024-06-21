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Евро и доллар упали по отношению к лею: Что происходит в обменниках Молдовы — есть всего два дня, чтобы купить валюту по хорошему курсу

Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на 21—23 июня.

Нацбанк опубликовал значения основных валют в стране на 21—23 июня.

Доллар потеряет бан и будет стоить 17 леев 86 банов.

Евро станет на 4 бана дешевле: 19,17.

Украинская гривна будет стоить 44 бана. Румынский лей — 3 лея 85 банов. Российский рубль — 20 банов.

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