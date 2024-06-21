Евро и доллар упали по отношению к лею: Что происходит в обменниках Молдовы — есть всего два дня, чтобы купить валюту по хорошему курсу

Нацбанк опубликовал значения основных валют в стране на
Доллар потеряет бан и будет стоить 17 леев 86 банов.
Евро станет на 4 бана дешевле: 19,17.
Украинская гривна будет стоить 44 бана. Румынский лей — 3 лея 85 банов. Российский рубль — 20 банов.
Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на
Нацбанк опубликовал значения основных валют в стране на
Доллар потеряет бан и будет стоить 17 леев 86 банов.
Евро станет на 4 бана дешевле: 19,17.
Украинская гривна будет стоить 44 бана. Румынский лей — 3 лея 85 банов. Российский рубль — 20 банов.