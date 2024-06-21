В Приморье запретят «точечную застройку»

Министерство архитектуры и градостроительной политики Приморья подготовило проект документа, исключающий понятие «точечная застройка» из градостроительной политики края. До 10 июля предприниматели могут ознакомиться с документом и оставить экспертное мнение на портале оценки регулирующего воздействия.



Как сообщили в региональном министерстве экономического развития, документ утверждает типовую форму проектных предложений — эскиз мастер-плана застройки в муниципалитетах Приморья. Эта форма является неотъемлемой частью внедрения механизма комплексного развития территорий, когда новые объекты, в том числе жилые, строят с учетом уже сложившейся инфраструктуры.

