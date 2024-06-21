Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье запретят «точечную застройку»

Даже приоритетные инвестиционные проекты нельзя будет впихивать между домами.

Источник: Reuters

Министерство архитектуры и градостроительной политики Приморья подготовило проект документа, исключающий понятие «точечная застройка» из градостроительной политики края. До 10 июля предприниматели могут ознакомиться с документом и оставить экспертное мнение на портале оценки регулирующего воздействия.

Как сообщили в региональном министерстве экономического развития, документ утверждает типовую форму проектных предложений — эскиз мастер-плана застройки в муниципалитетах Приморья. Эта форма является неотъемлемой частью внедрения механизма комплексного развития территорий, когда новые объекты, в том числе жилые, строят с учетом уже сложившейся инфраструктуры.

С принятием документа застройщики будут обязаны представлять типовую форму при реализации проектов жилой и нежилой застройки. Это правило будет касаться в том числе тех проектов, которые претендуют на статус приоритетных инвестиционных на территориях, предлагаемых для комплексного развития.

— При принятии подобных решений необходимо учитывать мнение предпринимателей. С учетом того, что предлагаемые изменения напрямую относятся к бизнесу, соответствующий документ обязан пройти процедуру публичных обсуждений, где каждый заинтересованный может оставить свой отзыв, — уточнил министр экономического развития региона Андрей Блохин.

Ознакомиться с проектом правового акта, оставить предложения и замечания можно по ссылке до 10 июля.

Напомним, 3 июня было утверждено распоряжение, которое не допускает согласования новых НПА, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, без положительного заключения о прохождении процедуры оценки регулирующего воздействия.

строительство