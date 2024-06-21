Россельхознадзор вернул партию 5400 куриных яиц в Беларусь. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что при проверке и учете поступающих грузов, в ППУ «Красный камень» управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям совместно с таможенной службой приостановило движение грузового фургона, который перевозил вместе с неподконтрольными госветнадзору товарами (называются овсяные хлопья, безалкогольные напитки) примерно 5400 куриных яиц.
Сообщается, что в момент проведения ветеринарного контроля было установлено, что яйца перевозились без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы их происхождение, качество, безопасность, в машине, которая находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.
В ведомстве уточнили, что после того как завершилось разбирательство, партия яиц была возвращена в Беларусь. Владельца груза привлекли к административной ответственности.