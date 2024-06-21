Россельхознадзор вернул партию 5400 куриных яиц в Беларусь

Сообщается, что в момент проведения ветеринарного контроля было установлено, что яйца перевозились без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы их происхождение, качество, безопасность, в машине, которая находится в неудовлетворительном санитарном состоянии.