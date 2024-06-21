В Татарстане ущерб от майских заморозков составил 211 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.
Как объяснили в ведомстве, пострадали ранние севы сахарной свеклы и рапса, часть озимых приблизительно на 11 тысячах гектаров. Только по плодовым растениям ущерб оценивается примерно в 100 миллионов рублей.
Возмещать будут лишь тем предприятиям, которые были застрахованы. Других механизмов по этому моменту нет.
Напомним, в начале мая температура воздуха в республике оказались на 7−11 градусов ниже климатической нормы. В регионе шли дожди с мокрым снегом. В Татарстане из-за заморозков пострадали 30 тысяч гектаров посевов. В правительстве призвали аграриев страховать посадки.