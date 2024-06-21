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В Ростове в июле расселят еще девять аварийных многоэтажек

В Ростове-на-Дону еще девять жилых зданий были добавлены в список для расселения, рассказал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Как сообщил Логвиненко, в этом году уже были проведены аналогичные мероприятия по переселению жителей из девяти аварийных многоквартирных домов.

«Администрацией города направлены предложения о включении в реализуемые этапы еще 9 домов и выделении дополнительного финансирования за счет ППК “Фонд развития территорий” в размере 244 млн. рублей», — написал глава администрации Ростова в телеграм.

Он также сообщил, что уже в июле планируется начать расселение 98 семей из 9 домов по адресам: пр. Соколова, 22/114−116, литер, А, Б, В, пер. Университетский, 20, литер Б. ул. Баумана, 65, литер, А, ул. Нансена, 110, литер В, ул. Филимоновская, 96, литер, А, ул. Шаумяна, 48, литер, А, ул. Республиканская, 157/31, литер, А, ул. Михаила Нагибина, 3, литер, А, ул. Вагулевского, 114, литер А.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале 2024 года Ростовская область получила 1,33 млрд рублей на реализацию программы расселения аварийного жилья. На данный момент уже 787 человек переселились в новое жилье.

недвижимость