В Ростове в июле расселят еще девять аварийных многоэтажек

Он также сообщил, что уже в июле планируется начать расселение 98 семей из 9 домов по адресам: пр. Соколова, 22/114−116, литер, А, Б, В, пер. Университетский, 20, литер Б. ул. Баумана, 65, литер, А, ул. Нансена, 110, литер В, ул. Филимоновская, 96, литер, А, ул. Шаумяна, 48, литер, А, ул. Республиканская, 157/31, литер, А, ул. Михаила Нагибина, 3, литер, А, ул. Вагулевского, 114, литер А.