В Перми выбрали подрядчика для изъятия земель для строительства улицы Строителей

Определен подрядчик для организации мероприятий и подготовке документации, необходимой для изъятия объектов для строительства автодороги в Перми. Речь идет о переходе улицы Строителей от площади Гайдара до улицы Стахановской. Информация размещена на портале госзакупок.
По итогам конкурса победителем признана компания ООО «Межевой земельный центр». Договор на выполнение работ с организацией был подписан 20 июня. В ходе торгов начальная стоимость контракта снизилась более чем в два раза — с 23,3 млн до 11,5 млн рублей.
Согласно условиям технического задания, подрядчику предстоит сформировать перечень недвижимого имущества, подлежащего изъятию, провести осмотр и оценку рыночной стоимости участков. Также необходимо будет получить от правообладателей информацию об убытках, причиненных изъятием объектов и подготовить проекты соглашений об изъятии имущества в госсобственность Пермского края. Всего в перечне изъятия 36 земельных участков. Среди них есть также те, на которых расположены гаражи и гаражные боксы.