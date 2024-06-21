В Перми выбрали подрядчика для изъятия земель для строительства улицы Строителей

Согласно условиям технического задания, подрядчику предстоит сформировать перечень недвижимого имущества, подлежащего изъятию, провести осмотр и оценку рыночной стоимости участков. Также необходимо будет получить от правообладателей информацию об убытках, причиненных изъятием объектов и подготовить проекты соглашений об изъятии имущества в госсобственность Пермского края. Всего в перечне изъятия 36 земельных участков. Среди них есть также те, на которых расположены гаражи и гаражные боксы.