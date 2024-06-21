По программе комплексного развития территорий в столице построят 30 гостиниц

Москва — один из ведущих туристических центров страны. Здесь постоянно совершенствуют инфраструктуру, позволяющую сделать пребывание гостей максимально комфортным. Это предполагает развитие гостиничного бизнеса, поддержку предпринимателей, работающих в сфере туризма, и увеличение номерного фонда.
«Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий, 29 из них предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью свыше 791 тысячи квадратных метров. В совокупности они будут рассчитаны более чем на семь тысяч номеров. Будущие гостиницы появятся на юге, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке, севере, северо-западе и северо-востоке города, а также в Зеленограде и ТиНАО», — рассказал Владимир Ефимов.
Наибольшее число гостиниц планируют возвести на северо-востоке Москвы — девять зданий площадью 326 тысяч квадратных метров. На востоке столицы появится пять объектов общей площадью 85 тысяч квадратных метров, а на юге — еще пять общей площадью 163 тысячи квадратных метров.
«Одна из самых больших гостиниц планируется к возведению в районе Ростокино. Компания АО “Интел-Групп”, с которой по итогам открытого аукциона город заключил договор о редевелопменте территории, реорганизует участок площадью пять гектаров и построит там деловой квартал с гостиничным комплексом площадью 72,1 тысячи квадратных метров на тысячу номеров. Один из самых маленьких объектов — площадью до 10 тысяч квадратных метров — предусмотрен в проекте решения о КРТ в районе Южное Бутово», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
По программе комплексного развития территорий (КРТ) в столице создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.