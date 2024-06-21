По программе комплексного развития территорий в столице построят 30 гостиниц

«Сегодня в столице на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий, 29 из них предполагают строительство 30 гостиниц общей площадью свыше 791 тысячи квадратных метров. В совокупности они будут рассчитаны более чем на семь тысяч номеров. Будущие гостиницы появятся на юге, западе, юго-западе, юго-востоке, востоке, севере, северо-западе и северо-востоке города, а также в Зеленограде и ТиНАО», — рассказал Владимир Ефимов.