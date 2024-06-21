В Хабаровском крае готовятся к запуску Малмыжского ГОКа

Отметим, что ввод в эксплуатацию Малмыжского ГОКа во время рабочего визита в Хабаровск с местной властью обсудил президент РФ Владимир Путин. По словам лидера страны, это один из ключевых проектов Дальнего Востока, который будет поддерживаться Правительством РФ. ГОК расположен на территории Нанайского и Амурского районов на правобережье реки Амур в 274 км от Хабаровска и в 125 км от Комсомольска-на-Амуре. Запасы составляют 2,4 млрд тонн руды, 8,3 млн тонн меди и 347 тонн золота. Период эксплуатации рассчитан до 2056 года. Будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест.