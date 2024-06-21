В Хабаровском крае готовятся к запуску Малмыжского ГОКа

В Хабаровском крае завершается строительство Малмыжского горно-обогатительного комбината. Его запуск запланирован уже в этом году, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Как уточнили в министерстве энергетики Хабаровского края, строителям пришлось осваивать достаточно сложный рельеф с холмами от 120 до 190 метров. За три года освоения здесь появилось несколько десятков объектов. Это и склады, и административные здания, и линии электропередач, и подстанции. Самый главный объект ГОКа — обогатительная фабрика, которая будет перерабатывать 90 млн тонн руды и выдавать 250 тысяч тонн меди в концентрате.
Уже полностью завершены работы по подключению к электрическим сетям. ПАО «Россети выполнен комплекс мероприятий по реконструкции и строительству сетей напряжением 500−220 кВ, построен пункт переключения 500 кВ “Нерген” и обновлены высоковольтные линии электропередач ВЛ 500 кВ Хабаровская — Комсомольская со строительством заходов на пункт переключения “Нерген”. Стоимость работ составила более 12 млрд рублей.
— Стоит добавить, что завершаются работы и по газификации Малмыжского ГОКа. Он будет градообразующим предприятием, которое будет участвовать в социальной жизни близлежащих поселков Нанайского и Амурского районов, для местных здесь будет создано множество рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию должны уже в этом году. Появление столь крупного комбината позитивно отразится и на состоянии экономики края. В консолидированный бюджет будет поступать дополнительные налоговые и обязательные платежи, будут обеспечены заказами специализированные организации края, — добавил министр энергетики края Владимир Михалёв.
Отметим, что ввод в эксплуатацию Малмыжского ГОКа во время рабочего визита в Хабаровск с местной властью обсудил президент РФ Владимир Путин. По словам лидера страны, это один из ключевых проектов Дальнего Востока, который будет поддерживаться Правительством РФ. ГОК расположен на территории Нанайского и Амурского районов на правобережье реки Амур в 274 км от Хабаровска и в 125 км от Комсомольска-на-Амуре. Запасы составляют 2,4 млрд тонн руды, 8,3 млн тонн меди и 347 тонн золота. Период эксплуатации рассчитан до 2056 года. Будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест.