Жители столицы тратят больше остальных денег на лекарства

Исходя из этого и с учетом численности населения, зарегистрированного в каждой области, в среднем с начала года один человек потратил на лекарства 750 тысяч сумов в Ташкенте, 277 тысяч сумов — в Бухарской области и 245,1 тысячи сумов — в Самаркандской области.