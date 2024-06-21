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Жители столицы тратят больше остальных денег на лекарства

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Налоговый комитет рассказал, что в Ташкенте зарегистрированы самые высокие расходы на лекарственные препараты.

С января по май текущего года жители Ташкента потратили 2,1 триллиона сумов на лекарства. За ними следуют Самаркандская (986,9 миллиарда сумов) и Ташкентская области 663,4 миллиарда сумов).

Самые низкие затраты среди регионов республики приходятся на Джизакскую (201,3 миллиарда сумов), Навоийскую (191,6 миллиарда сумов) и Сырдарьинскую (170 миллиардов сумов) области.

Исходя из этого и с учетом численности населения, зарегистрированного в каждой области, в среднем с начала года один человек потратил на лекарства 750 тысяч сумов в Ташкенте, 277 тысяч сумов — в Бухарской области и 245,1 тысячи сумов — в Самаркандской области.

По данным фискальных чеков, больше всего тратят деньги на лекарственные препараты, предназначенные для лечения:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • инфекционных заболеваний;
  • обезболивающие средства;
  • нервной системы;
  • желудочно-кишечного тракта;
  • заболеваний дыхательных путей;
  • опорно-двигательной системы;
  • заболеваний горла и носа;
  • заболеваний печени.

Примечательно, что это впервые, когда в Узбекистане налоговые органы начали предоставлять информацию о продаже лекарств по фискальным чекам. Это позволит получить данные о затратах населения на медицинские препараты.

медицина