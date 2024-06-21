Жители столицы тратят больше остальных денег на лекарства

С января по май текущего года жители Ташкента потратили 2,1 триллиона сумов на лекарства. За ними следуют Самаркандская (986,9 миллиарда сумов) и Ташкентская области 663,4 миллиарда сумов).
Самые низкие затраты среди регионов республики приходятся на Джизакскую (201,3 миллиарда сумов), Навоийскую (191,6 миллиарда сумов) и Сырдарьинскую (170 миллиардов сумов) области.
Исходя из этого и с учетом численности населения, зарегистрированного в каждой области, в среднем с начала года один человек потратил на лекарства 750 тысяч сумов в Ташкенте, 277 тысяч сумов — в Бухарской области и 245,1 тысячи сумов — в Самаркандской области.
По данным фискальных чеков, больше всего тратят деньги на лекарственные препараты, предназначенные для лечения:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- инфекционных заболеваний;
- обезболивающие средства;
- нервной системы;
- желудочно-кишечного тракта;
- заболеваний дыхательных путей;
- опорно-двигательной системы;
- заболеваний горла и носа;
- заболеваний печени.
Примечательно, что это впервые, когда в Узбекистане налоговые органы начали предоставлять информацию о продаже лекарств по фискальным чекам. Это позволит получить данные о затратах населения на медицинские препараты.