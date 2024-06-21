Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре столицы

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов. С 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт “Гольяновский”, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Басманный и Лефортово», — отметил Петр Бирюков.