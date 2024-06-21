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Крупный газорегуляторный пункт модернизировали в центре столицы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта (ГРП) «Гольяновский» в Центральном административном округе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов. С 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт “Гольяновский”, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Басманный и Лефортово», — отметил Петр Бирюков.

Газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до нужных параметров, они поддерживают его значения в заданных пределах. Модернизация оборудования необходима в связи с длительным сроком его эксплуатации. Работы проводили без отключения потребителей от газоснабжения.

Специалисты АО «Мосгаз» установили шкафной ГРП отечественного производства. Он отличается высокой степенью надежности и пониженным уровнем шума.

«Гольяновский», как и остальные газорегуляторные пункты, оборудовали запорными устройствами. Они позволяют отслеживать все необходимые параметры из центральной диспетчерской, которая в режиме реального времени управляет газовым хозяйством столицы.

ЖКХ