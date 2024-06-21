В мэрии рассказали, почему из центра Калининграда хотят убрать блошиный рынок

Торговцы, которые организуют блошиный рынок у башни «Врангель» в центре Калининграда, — незаконны, стихийны и не платят налоги. Городская администрация не может оставлять их без внимания. Об этом сказал в эфире ютуб-канала «Дом Советов» заместитель главы городской администрации Игорь Шлыков.
Он напомнил о грядущем благоустройстве парка от улицы Партизанской до улицы Пролетарской. Первый этап работы начнут уже в этом году, осенью. Сейчас территорию готовят.
— Мы очень долго проектировали благоустройство, должны были начать еще в прошлом году. С подрядчиком возникли сложности, пришлось даже одно судебное заседание провести, — сказал чиновник. — Территория блошиного рынка уже вышла за территорию парка, она уже располагается на улице Партизанской, уже на улице Баранова эта территория начинает распространяться.
По мнению Игоря Шлыкова, это недопустимо, а торговля эта — исключительно стихийная, в стиле 1990-х годов.
— Мы не можем допускать несанкционированной и незаконной торговли, — сказал чиновник, а законными местами торговли он назвал рынки с отоплением и санузлами.
Блошиный рынок Шлыков назвал уличной торговлей.
— Там продаются различные товары. Как товары бывшего употребления, так и товары винтажного искусства, элементы старины. Все то, что граждане так или иначе предлагают нашим калининградцам и туристам, — сказал в эфире заместитель главы администрации города.