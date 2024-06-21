В мэрии рассказали, почему из центра Калининграда хотят убрать блошиный рынок

— Мы очень долго проектировали благоустройство, должны были начать еще в прошлом году. С подрядчиком возникли сложности, пришлось даже одно судебное заседание провести, — сказал чиновник. — Территория блошиного рынка уже вышла за территорию парка, она уже располагается на улице Партизанской, уже на улице Баранова эта территория начинает распространяться.