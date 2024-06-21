Стало известно, кто поставит сотню особо больших автобусов в Петербург

Петербургский «Пассажиравтотранс» подвел итоги аукциона на лизинг 102 автобусов особо большого класса. Стоимость контракта составит 3,8 млрд рублей.



По данным «Фонтанки», лизингодателем выступит ГТЛК. В самом «Пассажиравтотрансе» изданию сообщили, что ожидают поставки автобусов «Волгабас» и «ЛиАЗ».



Сам аукцион объявили в конце мая со второй попытки. Речь идет о дизельных автобусах пассажировместимостью не менее 155 человек. 50 автобусов приедут до конца октября, оставшиеся 52 — до конца ноября. Срок лизинга — 60 месяцев.



Ранее ГТЛК стал также поставщиком в рамках другой большой поставки для «Пассажиравтотранса» — 349 автобусов за 9 млрд рублей. Она проходила по программе, в рамках которой компания получает средства ФНБ, так что для ПАТ итоговая лизинговая ставка не превышает 7%.