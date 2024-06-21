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В Красноярске признан недействительным контракт на строительство «Поздеев-Центра»

Подрядчик для возведения объекта был выбран незаконно.

Источник: AP 2023

Иск прокурора Красноярского края о признании недействительным контракта на строительство Международного центра креативных индустрий «Поздеев-Центр» удовлетворён судом.

В ведомстве рассказали, что 2 февраля прошлого года между КГКУ «УКС» и ООО «Промстройинвест» был заключён госконтракт на подготовку проектной документации и строительство Центра на Предмостной площади. Финансирование в 1,7 млрд руб. шло из регионального бюджета.

Основанием для его заключения стали правовые акты правительства Красноярского края, которыми ООО «Промстройинвест» определён единственной подрядной организацией. Однако это противозаконно.

— Кроме того, заключение контракта с единственным поставщиком не было связано с необходимостью защиты национальных интересов страны. Срочность такой закупки не обоснована. Правовых оснований для ограничения конкурентных процедур не было, — пояснили в прокуратуре Красноярского края.

Прокурор обратился в суд с иском к КГКУ «УКС» и ООО «Промстройинвест» и потребовал признать контракт недействительным. Иск удовлетворён.

С подрядчика взысканы аванс (105,2 млн руб.), проценты за пользование чужими деньгами (16,1 млн руб.) и проценты, подлежащие начислению на сумму долга.