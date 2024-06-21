В Красноярске признан недействительным контракт на строительство «Поздеев-Центра»

— Кроме того, заключение контракта с единственным поставщиком не было связано с необходимостью защиты национальных интересов страны. Срочность такой закупки не обоснована. Правовых оснований для ограничения конкурентных процедур не было, — пояснили в прокуратуре Красноярского края.