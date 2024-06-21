Долгострой на улице Кавказской в Хабаровске готов к сдаче в эксплуатацию

«Я впервые посетил объект в феврале 2018 года по жалобе дольщиков. Тогда бывший застройщик дал обещание найти средства для завершения строительства, но не сдержал своего слова. Только после создания Федерального фонда защиты прав дольщиков в конце 2019 года и краевого Фонда по защите прав граждан — участников долевого строительства в 2020 году появились новые инструменты для достройки проблемных домов. Сегодня мы на финальном этапе строительства объекта» — сказал заместитель начальника управления жилищного строительства краевого минстроя Михаил Волков.