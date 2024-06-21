Долгострой на улице Кавказской в Хабаровске готов к сдаче в эксплуатацию

Долгострой на улице Кавказской в Хабаровске готовится к сдаче в эксплуатацию. 202 участника долевого строительства получат свои квартиры. Строительство началось в 2014 году компанией ООО «Диалог», но не было завершено. Региональное руководство достигло договоренности с федеральным центром о финансировании проблемных строек Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что основная цель правительства региона — обеспечение благополучия жителей края.
«Я впервые посетил объект в феврале 2018 года по жалобе дольщиков. Тогда бывший застройщик дал обещание найти средства для завершения строительства, но не сдержал своего слова. Только после создания Федерального фонда защиты прав дольщиков в конце 2019 года и краевого Фонда по защите прав граждан — участников долевого строительства в 2020 году появились новые инструменты для достройки проблемных домов. Сегодня мы на финальном этапе строительства объекта» — сказал заместитель начальника управления жилищного строительства краевого минстроя Михаил Волков.
Объект на улице Кавказской готов к сдаче, ожидаются последние разрешительные документы. Жилые помещения будут сданы в первую очередь, затем офисная часть. Финансирование строительства осуществлялось из федерального и краевого бюджетов. В Хабаровске также ведется достройка еще двух домов, начатых компанией «Диалог». Новый подрядчик — СК «Система» — должен завершить строительство обоих домов до конца 2024 года.