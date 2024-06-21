В Академгородке намерены увеличить площадь жилья в новом микрорайоне

В новосибирском Академгородке намерены увеличить площадь жилья в новом микрорайоне.
Власти внесли изменения в постановление о комплексном развитии территории «СмартСити-Новосибирск». На участке могут возвести 600 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет о многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее площадь потенциального жилья не достигала 300 тысяч квадратных метров. Новый микрорайон должен появиться в городе до 2035 года.
Также на территории планируют построить три детских сада, две школы, спортивные объекты и медицинские учреждения.