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В Академгородке намерены увеличить площадь жилья в новом микрорайоне

Власти внесли изменения в постановление о комплексном развитии территории.

Источник: Аргументы и факты

В новосибирском Академгородке намерены увеличить площадь жилья в новом микрорайоне.

Власти внесли изменения в постановление о комплексном развитии территории «СмартСити-Новосибирск». На участке могут возвести 600 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет о многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее площадь потенциального жилья не достигала 300 тысяч квадратных метров. Новый микрорайон должен появиться в городе до 2035 года.

Также на территории планируют построить три детских сада, две школы, спортивные объекты и медицинские учреждения.

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