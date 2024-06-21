В Волгограде растет востребованность рабочих и продавцов

Оказалось, что работодатели Волгоградской области в 2024 году открыли на 35% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по стране этот показатель такой же, как и в нашем регионе.
Самыми востребованными можно назвать рабочий персонал, а также строителей, специалистов недвижимости и менеджеров по продажам. Для них стало на 20% больше предложений. На 17% выросло число предложений для производственников, а для домашнего и обслуживающего персонала — на 10%. Также рост востребованности специалистов наблюдается в области транспорта и логистики, сообщает hh.ru.
Заметно вырос спрос у малого бизнеса на HR-специалистов — почти 50% к прошлому году, также увеличилась потребность в системных администраторах, мастерах по ремонту оборудования, механиках.
Что же до оплаты труда, то в среднем в Волгоградской области в компаниях малого бизнеса готовы платить специалистам около 50 тыс. рублей.