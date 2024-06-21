В Волгограде растет востребованность рабочих и продавцов

Самыми востребованными можно назвать рабочий персонал, а также строителей, специалистов недвижимости и менеджеров по продажам. Для них стало на 20% больше предложений. На 17% выросло число предложений для производственников, а для домашнего и обслуживающего персонала — на 10%. Также рост востребованности специалистов наблюдается в области транспорта и логистики, сообщает hh.ru.