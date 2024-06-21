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В Волгограде растет востребованность рабочих и продавцов

Аналитики сервиса по подбору персонала провели исследование и выяснили, в каких специалистах нуждался больше всего малый бизнес в регионе с начала года.

Оказалось, что работодатели Волгоградской области в 2024 году открыли на 35% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по стране этот показатель такой же, как и в нашем регионе.

Самыми востребованными можно назвать рабочий персонал, а также строителей, специалистов недвижимости и менеджеров по продажам. Для них стало на 20% больше предложений. На 17% выросло число предложений для производственников, а для домашнего и обслуживающего персонала — на 10%. Также рост востребованности специалистов наблюдается в области транспорта и логистики, сообщает hh.ru.

Заметно вырос спрос у малого бизнеса на HR-специалистов — почти 50% к прошлому году, также увеличилась потребность в системных администраторах, мастерах по ремонту оборудования, механиках.

Что же до оплаты труда, то в среднем в Волгоградской области в компаниях малого бизнеса готовы платить специалистам около 50 тыс. рублей.

занятость