Названа средняя стоимость обучения в вузах Татарстана

В министерстве отметили, что бакалаврам в среднем придется платить 178,5 тысячи рублей, а магистрантам — 210,4 тысячи. При этом самые высокие цены были названы Университетом Иннополис. Обучение по всем программам высшего образования здесь обойдется в 800 тысяч рублей в год. Для сравнения, в Казанском федеральном университете самая дорогая программа ориентировочно стоит 264 тысячи рублей.