Глава минтранса прокомментировал пробки из-за ремонта дорог в Нижнем

Одной из тем обсуждения на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области стали нескончаемые пробки в областном центре из-за одновременного ремонта дорог, коммунальных работ и строительства транспортной инфраструктуры. Ситуацию прокомментировал министр транспорта региона Павел Саватеев.
Он отметил, что в городе сейчас действительно ведется большой объем дорожных работ, перекладываются трамвайные пути, строится метро. Однако, он просит жителей потерпеть для будущего комфорта.
Министр пообещал привлечь к ответственности всех нерадивых подрядчиков, чья работа затрудняет движение автомобилистов в городе. Некоторые из них выставляют ограждения на дорогах шире, чем это необходимо, другие нарушают установленные сроки. По его словам, каждый случай будет рассмотрен в отдельности. В случае необходимости планируется привлекать административно-техническую инспекцию.
Саватеев также рассказал, что ему приходится в ручном режиме координировать сроки работ ресурсоснабжающих организаций и подрядчиков. По его мнению, это «не очень правильно», но он делает все, чтобы работы были выполнены в срок.
Ранее сообщалось, что остановочные площадки трамваев поднимут до подножки в Нижнем Новгороде.