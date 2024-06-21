Глава минтранса прокомментировал пробки из-за ремонта дорог в Нижнем

Министр пообещал привлечь к ответственности всех нерадивых подрядчиков, чья работа затрудняет движение автомобилистов в городе. Некоторые из них выставляют ограждения на дорогах шире, чем это необходимо, другие нарушают установленные сроки. По его словам, каждый случай будет рассмотрен в отдельности. В случае необходимости планируется привлекать административно-техническую инспекцию.