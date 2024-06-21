Что будет с курсом тенге до конца года, рассказал глава Нацбанка

«В этом году экономика пока не на том уровне, как в прошлом году, а всего 3−4%. Поэтому укрепление тенге не носило фундаментальный характер, оно было только за счет увеличения трансфертов из Нацфонда. Эти трансферты сейчас уменьшаются, что хорошо — значит правительство справляется с текущей фискальной ситуацией, значит оно на свои доходы рассчитывает и тенге будет возвращаться к тем фундаментальным значениям, которые и планировались», — объяснил Тимур Сулейменов.