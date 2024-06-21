Выкупит ли Казахстан долю Мосбиржы в KASE

— Поэтому решение не исключительно наше. KASE сейчас находится в переговорах, в том числе с MOEX (Московская биржа), любые варианты рассматриваются. Возможно, и будет выкуп в том числе, — заявил Тимур Сулейменов в кулуарах совместного заседания палат Парламента.