Выкупит ли Казахстан долю Мосбиржы в KASE

По словам Тимура Сулейменова, Национальный фонд владеет 47% KASE, остальное — частные финансовые институты.
— Поэтому решение не исключительно наше. KASE сейчас находится в переговорах, в том числе с MOEX (Московская биржа), любые варианты рассматриваются. Возможно, и будет выкуп в том числе, — заявил Тимур Сулейменов в кулуарах совместного заседания палат Парламента.
Ранее глава Нацбанка сообщил, что никаких изменений для KASE не запланированы, потому что сегодня доля MOEX (московской биржи) на уровне 13%, а санкции распространяются на лиц санкционных в объеме 50% и более.