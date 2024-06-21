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Выкупит ли Казахстан долю Мосбиржы в KASE

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов сообщил, что сейчас KASE ведет переговоры с Московской биржей о возможном выкупе российской доли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По словам Тимура Сулейменова, Национальный фонд владеет 47% KASE, остальное — частные финансовые институты.

— Поэтому решение не исключительно наше. KASE сейчас находится в переговорах, в том числе с MOEX (Московская биржа), любые варианты рассматриваются. Возможно, и будет выкуп в том числе, — заявил Тимур Сулейменов в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Ранее глава Нацбанка сообщил, что никаких изменений для KASE не запланированы, потому что сегодня доля MOEX (московской биржи) на уровне 13%, а санкции распространяются на лиц санкционных в объеме 50% и более.