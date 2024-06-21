Обновленный участок Колпинского шоссе открыли после реконструкции, которая длилась на протяжении полутора лет. За это время дорожники восстановили 3,3 километра автомагистрали, установили наружное освещение, новые светофоры и дорожные знаки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— Мы выполняем пожелания жителей улучшить транспортную доступность Колпинского и Пушкинского районов, — отметил губернатор Александр Беглов.
Новая четырехполосная магистраль позволит разгрузить въезд в Колпино и упростить выезд автомобилей на скоростные трассы М-10 «Россия» и М-11 «Нева». Отметим, что пропускная способность дороги выросла до семи тысяч машин в сутки.
В настоящий момент, чтобы улучшить транспортную доступность между Колпинским и Пушкинским районами, по обновленным участкам запустили рабочее движение. Остальные работы, которые касаются устройства велодорожек, тротуаров и остановок общественного транспорта, завершат осенью этого года.
К слову, за минувшие пять лет Петербург кратно увеличил объемы строительства и ремонта дорожной инфраструктуры. Так, специалисты привели в порядок более 800 километров дорог, построили новые крупные развязки, а также отремонтировали набережные и мосты. До конца 2024 года рабочее движение откроют еще по 10 объектам.