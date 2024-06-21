Обновленный участок Колпинского шоссе открыли после реконструкции

К слову, за минувшие пять лет Петербург кратно увеличил объемы строительства и ремонта дорожной инфраструктуры. Так, специалисты привели в порядок более 800 километров дорог, построили новые крупные развязки, а также отремонтировали набережные и мосты. До конца 2024 года рабочее движение откроют еще по 10 объектам.