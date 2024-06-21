Глава дептранса Перми Путин объяснил выбор шести маршрутов для запуска автобусов-гармошек

Приобретать автобусы-гармошки планируется в 2025 году, когда истекут действующие контракты с перевозчиками и проведут торги, по итогам которых заключат новые соглашения. В том случае, если какие-то из этих шести маршрутов достанут МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), то предприятие планирует приобретать российскую автотехнику по лизингу. Частные перевозчики смогут закупать автобусы-гармошки как отечественного, так и зарубежного производства.