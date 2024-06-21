Глава дептранса Перми Путин объяснил выбор шести маршрутов для запуска автобусов-гармошек

«Это маршруты, на которых фиксируется самый большой пассажиропоток и существует предельно маленький интервал движения. Здесь нецелесообразно просто наращивать количество автобусов, а лучше увеличивать их класс вместимости», — пояснил «ФедералПресс» начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.
Приобретать автобусы-гармошки планируется в 2025 году, когда истекут действующие контракты с перевозчиками и проведут торги, по итогам которых заключат новые соглашения. В том случае, если какие-то из этих шести маршрутов достанут МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), то предприятие планирует приобретать российскую автотехнику по лизингу. Частные перевозчики смогут закупать автобусы-гармошки как отечественного, так и зарубежного производства.
Также Анатолий Путин уточнил, когда в общественном транспорте Перми появятся первые специальные bluetooth-маячки, которые упростят оплату проезда через приложение. По его словам, уже к концу лета этими устройства планируют оснастить трамваи и автобусы, которые обслуживает ПГЭТ.
«Рассчитываем, что с осени в приложении появится возможность пользоваться новой опцией. Сначала ее внедрим на маршрутах муниципального предприятия. А на маршрутах, которые обслуживают частные перевозчики, она появится при перезаключении контрактов в 2025 году», — сообщил «ФедералПресс» Анатолий Путин.
Благодаря bluetooth-маячкам система будет сама определять автобус или трамвай, в котором едет пассажир. Ему будет достаточно лишь подтвердить поездку в приложении.
Что касается оснащения общественного транспорта датчиками, которые позволят в онлайн-режиме определять число безбилетников, то сейчас пермский дептранс находится в стадии согласования с краевым МИРСом формата реализации этого проекта.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что доля «зайцев» в городском транспорте уже приблизилась к отметке в 25%, то есть теперь не платит за проезд каждый четвертый пассажир. Советуем прочитать материал «Неравный бой с “зайцами”: почему в Перми растет число безбилетников в общественном транспорте».