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В Петербурге автоматизируют пять городских парковок

Пять городских автомобильных стоянок в Приморском, Центральном и Московском районах Петербурга модернизируют и оснастят автоматизированными системами. Они должны быть российского производства.

Источник: комитет по транспорту Петербурга

В Смольном подвели итоги конкурса на модернизацию городских автостоянок, сообщает 21 июня комитет по транспорту Петербурга. Оснащать их комплексами автоматизированных парковочных систем с видеокамерами для фиксации лиц водителей, распознаванием госномеров, системой мониторинга свободных мест и управления доступом на парковку, голосовым модулем для связи с оператором дежурной службы и возможностью платить как наличными, так и безналом, будет ООО «Девелопмент Тим».

Модернизация ждет парковки по следующим адресам:

  • улица Оптиков, 44;
  • Греческая площадь, северо-западнее дома 6, литера А по Лиговскому проспекту;
  • Лиговский проспект, юго-восточнее дома 10/118, литера А;
  • Казанская площадь, у дома 2;
  • 5-й Предпортовый проезд, напротив дома 86, литера А по Кубинской улице.

Во время работ действующие автостоянки будут функционировать как обычно.