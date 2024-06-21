Тарифы на свет и газ в Узбекистане будут меняться раз в три года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Согласно новой тарифной политике повышать цены на топливно-энергетические ресурсы можно будет раз в три года. Новые правила начнут действовать начиная с 2026 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.