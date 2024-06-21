Тарифы на свет и газ в Узбекистане будут меняться раз в три года

Новые правила ценообразования утверждены постановлением правительства. До этого цены на электричество и газ росли до двух раз в год.
В документе также установлено, что цены на ресурсы должны быть «конкурентоспособными и справедливыми».
Среди прочих инициатив:
- Поэтапная отмена повторного субсидирования при тарифообразовании и обеспечении социальной защиты малоимущих и малообеспеченных слоев населения путем предоставления целевых субсидий;
- Установление прозрачного, последовательного и предсказуемого регулирования в топливно-энергетическом секторе;
- Обеспечение до 2035 года продажи электроэнергии и природного газа населению во всех регионах республики на основе единой ценовой политики.
- Отметим, что с 1 мая в Узбекистане повысили тарифы на электроэнергию и газ для физических лиц, также была введена социальная норма потребления ресурсов.
Напомним, что ранее глава пресс-службы водоканала отмечал необходимость перехода к рыночному ценообразованию услуг водоснабжения.