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Тарифы на свет и газ в Узбекистане будут меняться раз в три года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Согласно новой тарифной политике повышать цены на топливно-энергетические ресурсы можно будет раз в три года. Новые правила начнут действовать начиная с 2026 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Новые правила ценообразования утверждены постановлением правительства. До этого цены на электричество и газ росли до двух раз в год.

В документе также установлено, что цены на ресурсы должны быть «конкурентоспособными и справедливыми».

Среди прочих инициатив:

  • Поэтапная отмена повторного субсидирования при тарифообразовании и обеспечении социальной защиты малоимущих и малообеспеченных слоев населения путем предоставления целевых субсидий;
  • Установление прозрачного, последовательного и предсказуемого регулирования в топливно-энергетическом секторе;
  • Обеспечение до 2035 года продажи электроэнергии и природного газа населению во всех регионах республики на основе единой ценовой политики.
  • Отметим, что с 1 мая в Узбекистане повысили тарифы на электроэнергию и газ для физических лиц, также была введена социальная норма потребления ресурсов.

Напомним, что ранее глава пресс-службы водоканала отмечал необходимость перехода к рыночному ценообразованию услуг водоснабжения.