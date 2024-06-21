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В Краснодаре подорожала парковка

Власти Краснодара скорректировали тарифы на платных парковках в центре города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Стоимость увеличилась на некоторых участках, где заполняемость превышала 85%. Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, решение о повышении тарифов принято по итогам мониторинга ситуации с парковками. Согласно приказу краевого минстерства транспорта, рекомендованный уровень заполняемости платных парковок составляет 70−85%.

«Корректировка тарифных зон и стоимости оплаты места позволит регулировать нагрузку на уличную дорожную сеть и повысить комфорт для всех участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

В зависимости от участка, стоимость парковки выросла на 10−30 ₽ В других городах России стоимость парковки варьируется от 30 до 450 ₽ в час. В Сочи — от 48 ₽ до 100 ₽ в час, в Новороссийске — 50 ₽ в час.

Ожидается, что повышение тарифов на платную парковку также позволит пополнить дорожный фонд, средства которого направляются на ремонт дорог Краснодара.