В Краснодаре подорожала парковка

В зависимости от участка, стоимость парковки выросла на 10−30 ₽ В других городах России стоимость парковки варьируется от 30 до 450 ₽ в час. В Сочи — от 48 ₽ до 100 ₽ в час, в Новороссийске — 50 ₽ в час.