Мэр Краснодара назвал причину торможения строительства новой трамвайной ветки

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в Telegram (18+) о рабочем визите на строительную площадку новой западной трамвайной ветки. Глава города объяснил, что подготовительные работы уже выполнены, но прокладка линии не стартует, пока не завершится процесс по изъятию земельных участков, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.