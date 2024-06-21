Мэр Краснодара назвал причину торможения строительства новой трамвайной ветки

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в Telegram (18+) о рабочем визите на строительную площадку новой западной трамвайной ветки. Глава города объяснил, что подготовительные работы уже выполнены, но прокладка линии не стартует, пока не завершится процесс по изъятию земельных участков, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Градоначальник побывал на участке на улице Круговой. Евгений Наумов уточнил, что сейчас строители выполняют работы этапа 2.1, закрепленного в концессионном соглашении.
Подготовительные работы уже финишировали. Котлован под ветку сформирован, специалисты занимаются укреплением грунтовой площадки. Параллельно ведется сбор рельсошпальной решетки. Принято решение выполнить эту часть работы заранее, чтобы затем оперативно ее уложить.
— Единственное, что сдерживает нас в прокладке путей до улицы Заполярной — это изъятие земли. В любом случае проект электротранспорта на Западном Обходе будет реализован, — заверил краснодарцев Евгений Наумов.
Напомним, как сообщало ИА KrasnodarMedia, в конце мая — начале июня в Краснодаре планировалось начать работы по укладке рельсов и шпал Западной трамвайной линии. По плану, ветку до улицы Красных Партизан должны проложить в текущем году. Затем трамвайную линию протянут до ЖК «Светлоград», следующий этап строительства — ветка до Немецкой деревни.
Начало пассажироперевозок по трамвайной ветке от Западного депо до Немецкой деревни в Краснодаре анонсировалось на 2025 год.