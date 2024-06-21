Губернатор Кубани потребовал освободить курорты от магазинов-самостроев

— В апреле мы встречались и говорили о том, что необходимо упорядочить размещение нестационарных объектов. Такая торговля напрямую влияет на облик нашего курортного края, обеспечивает дополнительные поступления в местные бюджеты. Только в прошлом году муниципалитеты получили порядка 400 миллионов рублей. Но потенциал гораздо выше. Поэтому надо сформировать единые, честные и понятные правила для малого и среднего бизнеса, — сказал Вениамин Кондратьев.