Губернатор Кубани потребовал освободить курорты от магазинов-самостроев

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросу размещения нестационарных торговых объектов, в том числе самовольно установленных. В рабочей встрече приняли участие вице-губернаторы, руководители профильных ведомств, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
— В апреле мы встречались и говорили о том, что необходимо упорядочить размещение нестационарных объектов. Такая торговля напрямую влияет на облик нашего курортного края, обеспечивает дополнительные поступления в местные бюджеты. Только в прошлом году муниципалитеты получили порядка 400 миллионов рублей. Но потенциал гораздо выше. Поэтому надо сформировать единые, честные и понятные правила для малого и среднего бизнеса, — сказал Вениамин Кондратьев.
Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил, что в сфере нестационарной торговли действует почти восемь тысяч объектов.
— Департамент совместно с муниципалитетами привел в соответствие правовые акты, регламентирующие проведение торгов в формате аукциона. Их уже начали проводить 36% муниципальных образований. Благодаря этому увеличивается бюджетная эффективность сферы размещения нестационарных торговых объектов, — сказал Роман Куринный.
По его словам, это позволит привлечь в 2024 году в бюджеты Геленджика, Анапы, Сочи, Темрюкского района, Горячего Ключа и Краснодара поступления с ростом к прошлому году от 7 до 19%.
Еще один важный вопрос, на котором акцентировал внимание губернатор, это снос самовольных торговых точек, в том числе установленных под видом ярмарок.
— Они не должны функционировать, потому что стоят на земле, предназначенной для иных целей — благоустройства населенных пунктов. Этому надо положить конец и освободить курортные города края от хаотичных торговых точек, — сказал Вениамин Кондратьев.
Роман Куринный сообщил, что летом на постоянной основе проходят выезды на все курорты края. Рабочие группы, том числе с представителями управления контроля, министерства курортов, департамента имущественных отношений оценивают состояние торговой деятельности.
— На сегодняшний день провели порядка 15 выездов, в результате демонтировали более 150 нестационарных торговых объектов. В лидерах этой работы — Сочи, Анапа, Краснодар и Геленджик. Проверили договоры в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Не выявили практики предоставления таких участков под благоустройство, с последующим размещением торговых объектов, — сказал Роман Куринный.
Губернатор призвал держать эти вопросы на постоянном контроле.