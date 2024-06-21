Использование такси в личных целях, квалификация водителей. Минтранс о новых правилах для перевозчиков

Андрей Гладкий подчеркнул, что водители должны состоять только в трудовых отношениях с перевозчиками, договор подряда не допускается. При этом автомобиль, который использует водитель при перевозке пассажиров, должен быть оформлен и оснащен в соответствии с правилами. На машинах, которые оформлены как такси, нельзя будет осуществлять поездки по личным делам. Если такие факты выявит Транспортная инспекция, то для водителей предусмотрена ответственность за нарушения ПДД.



«В реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении для всех лиц будет предусмотрен общий доступ. Можно будет увидеть, находится ли в реестре водитель и транспортное средство. При этом для перевозчика предусмотрена расширенная версия, в которой можно будет увидеть сведения о своих водителях и транспортном средстве. Например, планируемая дата гостехосмотра, регистрационные знаки и другое. В отношении водителей будет возможность увидеть, к примеру, когда заканчивается срок действия водительского удостоверения и пройдены ли курсы повышения квалификации, а также много другой информации», — обратил внимание начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса.



По его словам, в соответствии с законодательством водитель должен раз в 5 лет повышать свою квалификацию. «Если у водителя с даты выдачи водительского удостоверения прошло менее 5 лет, то, соответственно, он не обязан повышать квалификацию. При этом необходимо учитывать сроки включения сведений в реестр. Например, если с даты выдачи удостоверения прошло 4 года и 11 месяцев, то водителю еще до начала работы реестра необходимо повысить квалификацию», — добавил Андрей Гладкий.